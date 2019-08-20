شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع مجددا فوق 1,500$ للأونصة مقاوما صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، لتتداول مجددا فوق 1,500$ للأونصة ، مع تحسن الطلب الاستثماري على المعدن كملاذ آمن ،فى ظل الاحتمالات القوية لتخفيف السياسة النقدية فى معظم أنحاء العالم ، ويكبح المكاسب صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.7% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,507.10$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,496.11$،وسجلت أعلى مستوي 1,508.05$ ، وأدنى مستوي 1,492.87$.

فقد المعدن الثمين "الذهب" بالأمس نسبة 1.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل صعود الدولار الأمريكي ،وانتعاش معظم أسواق الأسهم العالمية.

عادت أسعار الذهب يوم الثلاثاء لتتداول فوق 1,500$ للأونصة ، بفضل تحسن مستويات الطلب الاستثماري على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل الاحتمالات القوية لقيام معظم البنوك العالمية بتخفيف السياسة النقدية وخفض معدلات الفائدة لمواجهة الركود الاقتصادي المحتمل.

Advertisements

فى الصين شرع بنك الشعب "البنك المركزي" يوم السبت فى اتخاذ إجراءات جديدة لتنشيط ثاني أكبر اقتصاد فى العالم ،والذي يخوض حربا تجارية شراسة مع الولايات المتحدة ،قرر البنك خفض تكاليف الاقتراض للشركات المحلية.

وفى أوروبا ومن المتوقع على نطاق واسع ،أن يتخذ المركزي الأوروبي خلال اجتماع أيلول/سبتمبر المقبل إجراءات تحفيزية جديدة ،قد تتضمن خفض معدلات الفائدة دون المستويات القياسية الصفرية ، وبرنامج جديد لشراء السندات الحكومية والخاصة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.1% ، مواصلا صعوده لليوم السادس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 98.42 نقطة ، عاكسا استمرار الأداء القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 843.41 طن متري.