شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع بعد مكاسب قوية مع نشاط عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء بعد مكاسب قوية على مدار يومين ،لتتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوع ، مع نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، وتشير بعض التوقعات إلى قصر أمد تلك العمليات ،حيث لا تزال هناك أهدافا لم تتحقق لموجة الصعود الأخيرة ،وسط توارد بعض الأخبار التي تضفي أجواء إيجابية على سوق التشفير.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول 10,665$ بانخفاض قدره 262$ بنسبة 2.6%،حيث سعر الافتتاح عند 10,927$،وسجلت أعلى مستوي عند 10,955$ ،وأدنى سعر عند 10,549 $.

حققت أسعار أكبر عملة رقمية فى العالم"البتكوين" بالأمس ارتفاعا بنسبة 5.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي منذ 5 آب/أغسطس الجاري.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بنحو 2 مليار$ إلى إجمالي 277 مليار$ ، بسبب موجة تصحيح تسيطر على تعاملات معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

وسجل البتكوين يوم الثلاثاء أعلى مستوى فى أسبوع عند 10,955$ ، قبل أن يتخلي عن هذا المستوى مع نشاط نسبي لعمليات التصحيح وجني الأرباح.

Advertisements

لكن وعلى حسب بعض التوقعات، لن تستمر تلك العمليات لفترة أطول أو لمستويات دون حاجز 10,000$، حيث لا تزال هناك أهدافا لم تتحقق لموجة الصعود الأخيرة ،وسط توارد بعض الأخبار التي تضفي أجواء إيجابية على سوق التشفير.

وعلى حسب تلك التوقعات فهناك هدف 11,000$ ،ثم تحقيق المزيد من التقدم صوب المقاومة الأعلى التي تدور حول مستويات 12,000$.

أعلنت "كيلي لويفلير" الرئيس التنفيذي لشركة Bakkt أن التشغيل الفعلي للمنصة سوف يبدأ يوم 23 أيلول/سبتمبر المقبل ، بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية فى الولايات المتحدة.

وأعلنت بورصة Binance "أكبر منصة رقمية فى العالم" يوم الاثنين عن مشروع بلوكشين مفتوح يسمي "فينوس" ،يهدف إلى مساعدة الحكومات ومختلف الشركات فى إطلاق عملات رقمية مستقرة فى جميع أنحاء العالم.

وتقول Binance أن المشروع سيمكن كل من الدول المتقدمة والنامية فى إطلاق عملاتها المشفرة ،والمساعدة فى الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.