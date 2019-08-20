شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الرقمية اللايتكوين تمحي مكاسب مطلع الأسبوع وتستأنف الارتداد من الأعلى لها في أكثر من شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت اللايتكوين بأكثر من الواحد بالمائة أو بواقع 1.1$ اليوم الثلاثاء لنشهد استأنف ارتدادها من الأعلى لها منذ 12 من تموز/يوليو عند 107.14$ للجلسة العاشرة في خمسة عشرة جلسة في أعقاب خفض مكافأة التعدين عليها في الخامس من هذا الشهر بنحو النصف من 25 لايتكوين أي ما يعادل 2,500$ للكتلة الواحدة إلى 12.5 لايتكوين أي ما يعادل 1,200$ للكتلة الواحدة.

وفي تمام الساعة 05:56 صياحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 1.43% إلى مستويات 76.09$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 77.25$ والتي تعد أعلى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم، بينما حققت أدنى مستوى لها عند 75.89$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 4.82$ مليار.

هذا وقد محت اللايتكوين مكاسبها في مطلع هذا الأسبوع ضمن عمليات تصحيحية محدودة لتستأنف مسيرات الأسبوعين الماضيين في الخسائر، حيث تكبدت الأسبوع الماضي خسائر فاقت 15% بعد أن فقد 3% في الأسبوع الأسبق وذلك بعد أن تم خفض مكافأة التعدين عليها في الخامس من هذا الشهر حينما شهدت تذبذب موسع واختبرت الأعلى لها في ستة أسابيع أعلى حاجز 100$ قبل أن ترتد بشكل موسع من تلك المستويات.

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ونود الإشارة، لكون خفض حافز التعدين على العملة الرقمية المشفرة الليتكوين يجعل الذين يقومون بتعدين العملة المشفرة لا يجدون الأمر مربحاً كما كان في السابق وأن تكلفة تشغيل منصة التعدين أكثر كلفة عليهم، مما يحد خلال الآونة الأخيرة من الاهتمام بها في ذلك النطاق، مع العلم أن خفض الحافز يعكس أيضا أن المعروض سيقل ما قد يدعم أسعارها لاحقاً.

ويذكر أن مبتكر العملة الرقمية المشفرة اللايتكوين تشارلي لي غرد عبر حسابه الرسمي على توتير عقب خفض مكافأة التعدين على العملة المشفرة "كان خفض الحافز على اللايتكوين ناجحاً! والسعر فقط لامس 100$!"، موضحاً أن "كتلة 168,000 أنتجت 12.5 لايتكوين في مكافئات الكتلة" ومضيفاً "دعونا نفعل ذلك مرة أخرى في آب/أغسطس من عام 2023!".

وتفوق خسائر اللايتكوين خلال الشهر الجاري حالياً 23% مستكملة مسيرات الشهر الماضي في الخسائر وذلك بعد أن تكبدت في تموز/يوليو خسائر بواقع 19% وعكست آنذاك أسوء أداء شهري لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر مع توسع العمليات التصحيحية التي شهدتها عقب اختبارها في 22 من حزيران/يونيو الأعلى لها منذ 15 من أيار/مايو من عام 2018 عند 146$، وذلك بعد أن تضاعفت قيمتها السوقية في مطلع العام بأكثر من ثلاثة أضعاف.