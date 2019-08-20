شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفضت مؤشرات الأسهم الصينية وتراجع مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الثلاثاء وسط علامات على تقدم المفاوضات التجارية بين واشنطون وبكين والتوقعات بحوافز حكومية لدعم النمو الاقتصادي.

هذا وقد تابعنا بالأمس أفادت وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس بأن بلاده ستقوم بتأجيل حظر شركة هواوي وعدد من الشركات الصينية الأخرى لمدة 90 يوم من أجل المضي قدماً في المحادثات التجارية، وذلك مع أعربه عن شعوره بقلق حيال نهج الاحتياطي الفيدرالي وتأثيره على قوة الدولار، مضيفاً أنه من المحتمل أن يحدث ركود اقتصادي في النهاية، إلا أنه نوه لكون منحنى عائد السندات الأمريكية مؤشر غير واقعي كما يعتقد البعض.

وجاء ذلك في أعقاب التقرير تطرقت الجمعة الماضية لكون الحكومة الألمانية على استعداد لاعتماد المزيد من التحفيز لمواجهة الركود المحتمل لأكبر اقتصاديات منطقة اليورو، وعقب اتخاذ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) السبت الماضي بعض الإجراءات والتي ينظر إليها على أنها تخفيض سعر الفائدة لمواجهة تباطؤ نمو أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما حفز شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع مطلع هذا الأسبوع.

وتترقب الأسواق بحلول الخميس المقبل انطلاق فعليات ندوة السياسة الاقتصادية جاكسون هول في بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي والتي يحضرها محافظي المصارف المركزية العالمية ووزراء مالية بالإضافة إلى أكاديميين ومشاركين في الأسواق المالية من جميع إنحاء العالم، ومن المرتقب أن نشهد الجمعة القادمة حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تحت عنوان "تحديات السياسة النقدية" خلال فعليات الندوة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي الذي عقد في السادس من هذا الشهر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي تثبيت أسعار الفائدة قصيرة الآجل لأول مرة في ثلاثة اجتماعات بعد أن تم خفضها في الاجتماعان السابقان بواقع 25 نقطة أساس إلى 1.00% للأدنى لها على الإطلاق، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين في الأسواق آنذاك.

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وفي نفس السياق، فقد تطرق محضر الاجتماع إلى أنه من المعقول توقع "فترة ممتدة" من أسعار الفائدة المنخفضة، مع الإفادة بأن صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي استعرضوا خلال الاجتماع تجربة الدول المتقدمة مع السياسة النقدية غير التقليدية، وأنه تم ملاحظة مجموعة من التدابير التي من المرجح أن تكون أكثر فعالية من الخطوات الفردية.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.51% ليربح 7.62 نقطة ويصل إلى المستوى 1,501.95، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.39% ليربح هو الأخر 79.56 نقطة ويصل إلى المستوى 20,642.72.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.11% ليخسر 4.29 نقطة ويصل إلى المستوى 3,786.80، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.06% ليخسر هو الأخر 1.83 نقطة ويصل إلى المستوى 2,881.26.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً 0.16% ليخسر 43.03 نقطة ويصل إلى المستوى 26,248.81، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.64% ليربح 12.34 نقطة ويصل إلى المستوى 1,952.24.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.49% ليربح 52.58 نقطة ويصل إلى المستوى 10,755.06، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.76% ليربح هو الأخر 48.87 نقطة ويصل إلى المستوى 6,516.30.