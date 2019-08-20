شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يحاول استعادة تعافيه - تحليل صباحي - 20-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) في آخر جلساته ، ويأتي هذا الارتفاع على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على التعافي ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.51% بما يعادل 33.60 نقطة .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 6800.00 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 6502.33 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6502.33 ومستوى المقاومة 6680.00 .