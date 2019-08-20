شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يحاول استعادة تعافيه - تحليل صباحي - 20-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) في آخر جلساته ، ويأتي هذا الارتفاع على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على التعافي ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.51% بما يعادل 33.60 نقطة .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 6800.00 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 6502.33 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6502.33 ومستوى المقاومة 6680.00 .
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر الكويت يحاول استعادة تعافيه - تحليل صباحي - 20-08-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.