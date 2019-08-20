شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعيد اختبار مقاومة مهمة – تحليل صباحي – 20-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليعيد بهذا الارتفاع اختبار مستوى المقاومة 8,600.00 ، وذلك بالتزامن مع إعادة اختبار خط اتجاه رئيسي صاعد كان المؤشر قد كسره في وقت سابق بالمدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.45% بما يعادل 38.38 نقطة ليستقر المؤشر عند مستوى 8,565.79، أمام استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة بالمدى القصير .

ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 8,600.00 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 8,400.00 من جديد .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,400.00 ومستوى المقاومة 8,700.00 .

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