شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يستأنف الارتداد من الأدنى له عقد من الزمان أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في عشرة جلسات من الأدنى له منذ 18 من آذار/مارس من عام 2009 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الاسترالي ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:05 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.28% إلى مستويات 0.6783 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6764، بعد أن حقق الزوج الأعلى له في خلال تداولات الجلسة عند 0.6784، بينما حقق الأدنى له عند 0.6755.

هذا وقد تابعنا كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي الذي عقد في السادس من هذا الشهر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي تثبيت أسعار الفائدة قصيرة الآجل لأول مرة في ثلاثة اجتماعات بعد أن تم خفضها في الاجتماعان السابقان بواقع 25 نقطة أساس إلى 1.00% للأدنى لها على الإطلاق، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين في الأسواق آنذاك.

وفي نفس السياق، فقد تطرق محضر الاجتماع إلى أنه من المعقول توقع "فترة ممتدة" من أسعار الفائدة المنخفضة، مع الإفادة بأن صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي استعرضوا خلال الاجتماع تجربة الدول المتقدمة مع السياسة النقدية غير التقليدية، وأنه تم ملاحظة مجموعة من التدابير التي من المرجح أن تكون أكثر فعالية من الخطوات الفردية.

ويذكر أن بيان السياسة النقدية لاجتماع بنك استراليا الاحتياطي تطرق في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن صانعي السياسة النقدية يروا أن معدل التضخم الأساسي قد يصل إلى 1.5% بحلول كانون الأول/ديسمبر المقبل، قبل أن يتسارع النمو إلى 1.75% بحلول نهاية العام المقبل وإلى 2% بحلول منتصف ونهاية عام 2021، وسط الإشارة لكون المخاطر على المدى القريب للنمو الاقتصادي أكثر للجانب السلبي.

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كما تابعا أيضا في وقت سابق من الشهر الجاري أفادت محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي ضمن شهادته أمام مجلس النواب في كانبيرا، بأن البنك المركزي الاسترالي على استعداد للتوسع في خفض أسعار الفائدة إذا ما لزم الأمر لدعم سوق العمل وتحفيز التضخم، معرباً أنه بعد خفض أسعار الفائدة مرتان على التوالي في تتابع سريع، كنا نعتقد أنه من المناسب الانتظار وتقييم تابعيات تخفيف السياسة النقدية.

وتطرق محافظ البنك المركزي الاسترالي لوي في التاسع من هذا الشهر إلى أنه من المعقول أن نتوقع فترة مطولة من أسعار الفائدة المنخفضة في استراليا، موضحاً أنه من غير المرجح إلا أنه محتمل أن نتجه إلى الحد الأدنى من المستويات الصفرية للفائدة، ومضيفاً أنه يأمل في التمكن من تجنب ذلك الأمر، وذلك مع أعربه بأنه مستعد لاستخدام سياسة نقدية استثنائية إذا ما كان هناك ما يبرر ذلك.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين لما سيسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارليس حيال تنمية المجتمع في مركز يوتا لتحقيق الاستقرار في الأحياء في سولت ليك سيتي، ويأتي ذلك قبيل ساعات الكشف غداً الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في مع نهاية تموز/يوليو الماضي.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أقروا في الاجتماع الذي عقد في 30-31 من تموز/يوليو في واشنطون خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية لأول مرة في أكثر من عقد من الزمان بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وذلك مع أفادهم حينها بأن الخفض جاء لدعم وتيرة النمو ومكافحة وهن التضخم في ظلال الحمائية التجارية.

كما تتطلع الأسواق بحلول الخميس المقبل إلى انطلاق فعليات ندوة السياسة الاقتصادية جاكسون هول في بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي والتي يحضرها محافظي المصارف المركزية العالمية ووزراء مالية بالإضافة إلى أكاديميين ومشاركين في الأسواق المالية من جميع إنحاء العالم، ومن المرتقب أن نشهد الجمعة القادمة حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تحت عنوان "تحديات السياسة النقدية" خلال فعليات الندوة.