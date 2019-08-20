شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يواصل تراجعه -تحليل صباحي- 20-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تراجعه كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 5027 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، ولا تعكس المؤشرات الفنية أي إشارات ذات أهمية، لذلك نتوقع ان يعمق المؤشر من تراجعه لمستوى الدعم الحالي والقوي عند 4900 نقطة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5100 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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