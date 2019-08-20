شكرا لقرائتكم خبر عن "مدينة المعرفة" توقع عقد أعمال تصاميم مشروع "بوابة المدينة مُقابل 13.6 مليون ريال" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن توقيع عقد أعمال التصاميم للمشروع مع شركة IBI الاستشارية العالمية المتخصصة في تخطيط المشاريع المرتبطة بمحطات القطارات والمكونات المعمارية التي تخدم المحطات وتكمل عناصرها التطويرية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن قيمة العقد تبلغ 13.6 مليون ريال، علماً بأن مدة العقد ستكون 42 أسبوعاً.

وقالت الشركة إن القيام بأعمال التصاميم الهندسية لمشروع بوابة المدينة سيتم على مرحلتين تشمل المرحة الأولى دراسات الموقع العام والتصاميم الأولية ومراحل التنفيذ ودراسات الأنظمة الأولية والتكاليف التقديرية.

كما تشمل المرحلة الثانية التصاميم التفصيلية ومستندات العطاءات وكذلك المخططات التنفيذية للمشروع حسب مراحل التنفيذ.

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وأشار البيان إلى أنه لا يوجد أثر مالي جوهري لتكلفة العقد على القوائم المالية للشركة حيث يتم سداد تكاليف الأعمال على دفعات وبناء على تقدم تنفيذ هذه الأعمال كما أنه سيتم تغطية هذه التكاليف ذاتياً من السيولة النقدية المتوفرة لدى الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن مدة استكمال أعمال التصاميم أعلاه تعتبر ضمن المدة المعلن عنها سابقاً لاستكمال المشروع المتوقع لها ثلاث سنوات حيث يتم العمل على التصاميم بالتوازي مع العمل في بعض مهام المشروع الأخرى، كما أن تكاليف أعمال التصاميم مضمنة بالتكاليف التقديرية للمشروع المتوقع لها 385 مليون ريال بإذن الله.

وكانت مدينة المعرفة قد وقعت، خلال يوليو الماضي، مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للنقل الجماعي – سابتكو يتم بموجبها التعاون بين الطرفين لتحقيق أغراضهما الاستثمارية وبمبدأ الاستثمار في مشاريع مدينة المعرفة وتقديم الخدمات المرتبطة بنقل السكان والزوار والمعتمرين والحجاج وخلافه.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري، بلغ 5.5 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 7.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، تحولت الشركة لتحقيق أرباح بلغت 25 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 22.3 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.