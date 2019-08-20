شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تدفع أرباح "المراكز العربية" للارتفاع 180.4% في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة المراكز العربية، المعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 180.4% خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 227 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 81 مليون ريال في الربع المقابل.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 2.5%، أي ما يعادل 14.2 مليون ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

هذا وقامت الشركة بتنفيذ استراتيجية لتعظيم الاستفادة من مشروعاتها التابعة، حيث ساهمت التحسينات المدخلة على سياسة منح التخفيضات وتدابير تعزيز استخدامات المساحات القابلة للتأجير في تعويض أثر التراجع المؤقت نتيجة فسخ العقود الأضعف أداءً.

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وتضمنت مبادرات التحسين الرئيسية تقديم خصومات أقل، الأمر الذي ساعد في زيادة إيرادات الإيجار الصافية من المستأجرين وتعويض قيم العقود المنخفضة للسنة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة الإشغال بجميع المراكز التجارية في نهاية الربع الأول من السنة المالية 2020 إلى 93.2% مقابل 92.4% في نهاية نفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 327.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 292.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وارتفعت الإيرادات إلى 572.5 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 558.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وكان قد تم إدراج وبدء التداول لعى أسهم شركة "المراكز العربية"، يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2019، بالرمز 4321.