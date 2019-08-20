شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ"أرامكو" تشتري مصنع كيماويات بأمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة موتيفا إنتربرايزز "ذراع التكرير الأمريكية لشركة أرامكو السعودي" اتفاق لشراء مصنع كيماويات فلينت هيلز ريسورسز المتاخم لمصفاتها النفطية في بورت أرثر بولاية تكساس الأمريكية، لتدخل بذلك قطاع البتروكيماويات.

وتعتزم "موتيفا" تشغيل مصنع الكيماويات بينما تبني ثلاث وحدات بتروكيماويات داخل مجمعها في "بورت أرثر" وذلط في إطار توسعة تتكلف 18 مليار دولار لعملياتها بالساحل الأمريكي على خليج المكسيك، بحسب "رويترز"

وتتوقع "موتيفا" إنهاء إغلاق الصفقة بحلول أواخر 2019. ولم تعلن قيمة الصفقة، لكن فلينت هيلز كانت اشترت المصنع من هنتسمان كورب في 2007 مقابل 770 مليون دولار.

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يدير مصنع فلينت هيلز وحدة لتكسير الإيثيلين طاقتها 1.57 مليار رطل سنويا ووحدة لإنتاج مُركب حلقي الهكسان الذي يدخل في صناعة النايلون وشبكة أنابيب وكهوف تخزين.

وكانت "أرامكو" قد استحوذت في ديسمبر 2017 وبشكل كامل على موتيفا انتربرايزس والتي تدير المصفاة التي تقع في ولاية (تكساس)، وتبلغ طاقتها الإنتاجية ما معدله 600 ألف برميل يومياً، كما باتت تمتلك أيضا 24 محطة توزيع في المنطقة.

وتعمل الشركات التابعة لأرامكو السعودية في الولايات المتحدة منذ أكثر من 60 عاماً. وتشتمل إسهاماتها في قطاع الطاقة الأمريكي على تأسيس الشراكات مع شركات الطاقة وخدمات النفط، والتعاون في المجالات الصناعية والأكاديمية، والتطوير البحثي والتقني في ثلاثة مختبرات للأبحاث في الولايات المتحدة.