شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" توقد شرارة الطرح المرتقب.. وتطلب مقترحات من البنوك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوقدت شركة أرامكو السعودية شرارة الطرح العالمي المرتقب لها من جديد حيث طلب مؤخرا من بنوك مقترحات بشأن طرحها العام والذي قد يصبح الأكبر بالعالم.

ووفقا لمصادر فإن الطلب قد جاء من قبل "أرامكو" للبنوك قبل أيام قليلة، بحسب "رويترز".

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة تهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.

ولتحقيق الهدف ذاته، تخطط أرامكو لإدراج جزء من أسهمها في أحد الأسوق المالية في وقت مبكر من عام 2020، ومن المتوقع أن تفضل المستشارين الذين لديهم علاقة حالية مع الشركة.

وتوقع عدد من المصرفيين المتنافسين على لعب دور في الاكتتاب العام لشركة أرامكو أن تحصل شركة لازارد المحدودة على دور استشاري في الاكتتاب، وذلك بفضل عملها على بيع السندات لاول مرة من قبل أرامكو التي اجتذبت طلبات بأكثر من 100 مليار دولار.

وأكدت وكالة بلومبرج في تقرير سابق لها أن الفوز بدور في الاكتتاب المحتمل سيكون انتصاراً كبيراً لجهود لازارد لتعزيز أعمالها في الشرق الأوسط.

وكانت مصادر قد ذكرت في وقت سابق أن "أرامكو" عيّنت رسميا كلاً من بنك جي بي مورجان ومورجان استانلي واتش اس بي سي كمستشارين ماليين دوليين لإدارة طرح أسهمها للاكتتاب العام.

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وبينت المصارد أن أرامكو قامت يتعيين كل من إن سي بي كابيتال وسامبا كابيتال كمستشارَين محليين.

وستنضم البنوك الخمسة إلى موليس وإيفر كور اللذين اختارتهما "أرامكو" سابقا كمستشارين ماليين مستقلين.

وكشف خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية عن موعد لطرح شركة "أرامكو" للاكتتاب وكذلك باقي الشركات التابعة لها وجميع المصافي.

وقال الفالح:"يجري العمل على طرح أرامكو والشركات التابعة وجميع المصافي للاكتتاب خلال عامين".

وعلى الصعيد ذاته، كشف الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي في أكتوبر الماضي عن اعتزام بلاده طرح أسهم "أرامكو" عملاق النفط بالمملكة أواخر عام 2020 أو بداية 2021.

وكانت السعودية قد قررت الطرح المزدوج لأسهم أرامكو في بورصة الأوراق المالية السعودية (تداول)، وفي بورصة دولية عام 2018 مع تنافس أسواق الأسهم في نيويورك ولندن وآسيا على هذا الطرح.

وتتنافس دول العالم على طرح أرامكو دوليا، حيث أكد أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني في تصريحات له سابقة أن بلاده ستواصل تقديم مسوغات كي يكون الإدراج الجزئي لشركة النفط الوطنية أرامكو السعودية ببورصة لندن.