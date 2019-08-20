شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. إعفاء منتسبي الخدمة الوطنية من رسوم مصرفية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه رحب بمبادرة القطاع المصرفي بشأن إعفاء منتسبي الخدمة الوطنية من رسوم الحد الأدنى للرصيد وإلغاء الحد الأدنى عند فتح الحساب، وذلك دعماً لبرنامج الخدمة الوطنية.

وبحسب بيان رسمي للمركزي الإماراتي اطلعت عليه "أخبار اليوم"، فإنه وجه البنوك بالدولة بضرورة التأكد من التحاق المواطن بالخدمة الوطنية من خلال شهادة صادرة عن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

ووفقا للبيان فإن تلك الشهادة تفيد بإتمام إجراءات التسجيل وعدم وجود أسباب موجبة للاستثناء أو التأجيل أو الإعفاء القانوني من الخدمة الوطنية، قبل منح الإعفاء.