شكرا لقرائتكم خبر عن "الإمارات للاستثمارات" تُدرج صكوكاً بـ 2.2 مليار في سوق أبوظبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أدرجت شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية (ESIC) أمس، صكوكاً بقيمة 600 مليون دولار (2.203 مليار درهم) في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يأتي إدراج صكوك الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتعزيز الأدوات الاستثمارية أمام المستثمرين في السوق.

ويعكس ذلك مدى التطور في سوق أبوظبي الذي يُعد أحد أهم الأسواق بالمنطقة، بحسب صحيفة الخليج.

وقال صلاح المسقطي نائب رئيس علاقات المستثمرين لدى "الإمارات للاستثمارات" إن آجال الصكوك لمدة 5 سنوات والعائد السنوي عليها 3.93%

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وأضاف أنه بالنسبة لطبيعة المستثمرين بهذه الصكوك، فقد كانت على الشكل التالي: 62% صناديق استثمار، و34% بنوك (منها 9% بنوك خاصة)، و4% بنوك مركزية وصناديق تقاعد.

وقال المسقطي إن الشركة تعهدت لمساهميها بأن تحقق هذه الصكوك لهم عوائد بنسبة تتراوح ما بين 8% و10% سنوياً من خلال استثمارها في الفرض الواعدة والمجدية في الأسواق المحلية والخارجية.

وأشار إلى أن الشركة تهدف إلى تحفيز وجذب المستثمرين، والمساهمة بتطوير وتعميق رأس المال وأنشطة التمويل الإسلامية في الدولة.

ولفت أيضا إلى أن الشركة تسعى لزيادة استثماراتها وتنويعها في الأسواق المحلية والعالمية، خاصة في قطاعات الأسهم والعقار وفي الاستثمارات المتخصصة الأخرى.

يشار أنه منذ أيام أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، إدراج الإصدار الأول من صكوك شركة "صكوك إيسيك المحدودة" وذلك بقيمة تقدر بنحو 600 مليون دولار.