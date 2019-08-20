شكرا لقرائتكم خبر عن "تكافل الإمارات" تناقش استقالة الرئيس التنفيذي الخميس المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعقد مجلس إدارة شركة تكافل الإمارات المدرجة بسوق دبي المالي، اجتماعه في يوم 22 أغسطس الجاري؛ لمناقشة استقالة فادي الهندي من منصب الرئيس التنفيذي.

وأوضحت الشركة في بيان لسوق دبي المالي أن مجلس الإدارة سيراجع النظام الأساسي للشركة، والنظر في دعوة العمومية للانعقاد؛ لرفع مقترح تعديل النظام الأساسي.

يشار إلى أن مجموعة أبوظبي المالية تستثمر في 9 شركات مدرجة في أسواق المال في الدولة، منها "إشراق" و"دانه غاز" و"تكافل الإمارات" و"سلامة" و"الخليج للملاحة" و"جي اف إتش" و"واحة الزاوية"، و"شعاع".

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وكان أخر استحواذ كامل نفذته المجموعة كان على شركة شعاع كابيتال المدرجة بسوق دبي المالي والذي نفذ فعليا خلال الشهر الجاري.

وكان فادي هندي، قد توقع في وقت سابق توجّه شركات التأمين إلى مزيد من الاندماج من أجل تكوين كيانات أكبر وأقوى لتكون قادرة على مواجهة تحديات القطاع.

وأشار إلى أن ذلك من الممكن أن يكون حلاً لمواجهة سياسة حرق الأسعار الناجمة عن فجوة المنافسة بين شركات التأمين وغيرها من السياسات غير المرغوبة، والتي تضر بالقطاع.

وكشف صندوق جولديلوكس إنفستمنت كومباني ليمتد عن تنفيذ ثاني صفقات استحواذه داخل قطاع التأمين الإماراتي وهو الاستحواذ على حصة قدرها 29.49%، في شركة تكافل الإمارات.