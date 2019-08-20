شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات" تُجري أول مكالمة عبر شبكة الجيل الخامس من برج خليفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مؤسسة الإمارات للإتصالات "اتصالات" عن إجراء مكالمات فيديو حية عبر شبكة الجيل الخامس (5G) من مواقع مختلفة من دولة الإمارات وتغطية "برج خليفة" - البرج الأعلى في العالم.

وتأتي أهمية هذا الإنجاز ليؤكد جاهزية شبكية الجيل الخامس من "اتصالات" لتزويد العملاء بالخدمات التي توفرها 5G من خلال الأجهزة الداعمة المتوفرة بدولة الإمارات والاستمتاع بتجربة العملاء.

وتبلغ سرعة الجيل الخامس ما يقارب 20 ضعفاً مقارنة بسرعة الجيل الرابع، وتوفر وقت استجابة أسرع تبلغ 1 ملي ثانية، وسرعة تحميل قياسية تصل إلى 1 جيجابت في الثانية، بحسب صحيفة البيان.

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وقد بدأت "اتصالات" العمل على نشر أكثر من 1000 محطة تغطية تدعم هذه الشبكة خلال العام الحالي، بما يتيح للعملاء فرصة التمتع بتجارب استثنائية عبر هذه التقنية المتطورة، مثل؛ مشاهدة مقاطع فيديو عالية الوضوح والدقة، وتقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

وأكدت "اتصالات" في وقت سباق عبر موقعها الإلكتروني أن الاستفادة من شبكات الجيل الخامس على الهواتف الذكية لا تحتاج إلى اشتراك جديد من قبل المستخدم، شرط امتلاكه هاتفاً يتوافق مع هذه الشبكات.

وتوقّع سلفادور أنغلادا، رئيس قطاع الأعمال لدى"اتصالات" في وقت سابق أن تصل نسبة تغطية شبكات الجيل الخامس للشركة إلى 10% من مساحة الدولة بنهاية 2019.

وأعلنت شركة أوبو للهواتف الذكية، التعاون مع "اتصالات" في أبريل الماضي لاختبار مدى توافقية هواتف أوبو الذكية المزودة بتقنية الجيل الخامس مع شبكة اتصالات المخصصة لهذا الجيل.