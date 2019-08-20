شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المالية الإماراتية: 150 ألف درهم غرامة لشركتين مدرجتين بسوق دبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع غرامة مالية على شركتين مدرجتين بقيمة 150 ألف درهم لمخالفتهما قوانين الهيئة.

وأوضحت الهيئة في إفصاح على موقعها الإلكتروني، أنها غرمت شركة "سوغند كوموديتيز"مبلغ 50 ألف درهم، نتيجة التصرف في أرصدة المتعاملين على وجه يخالف.

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وأضافت أنها غرّمت شركة "الرمز كابيتال" 100 ألف درهم، نتيجة عدم التزام الشركة التحقق من قدرة المتعامل على سداد قيمة عمليات الشراء قبل تاريخ التسوية، إضافة إلى إجراء تحويلات بين الحسابات أثرت في أرصدة المتعاملين، وهو ما شكل مخالفة لقرار الهيئة لسنة 2014، الخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية.

ويأتي إعلان الهيئة أسماء الشركات المخالفة انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي على قطاع الأوراق المالية، وحرصاً على اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً تجاه مخالفي أحكام قانون الهيئة، والأنظمة الصادرة بمقتضاه في وقت سابق.

وكانت الهيئة قد بدأت في يونيو من 2017 تطبيق قرار مجلس إدارتها الخاص بنشر أسماء المخالفين انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي على قطاع الأوراق المالية.