أسعار النفط ترتفع اليوم بفضل توقعات التحفيز وتهدئة التوترات التجارية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:51 مساءً, 20 أغسطس 2019 م المناطق - واس ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت اليوم بقيمة ثمانية سنتات إلى 59.82 دولارًا أمريكيًا.

كما ارتفع برميل نفط الخام الأمريكي بقيمة تسعة سنتات إلى 56.30 دولاراً أمريكياً.

وجاء ذلك الارتفاع على خلفية تفاؤل بتهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتوقعات بتبني الاقتصادات الكبرى في العالم لإجراءات تحفيزية تهدف لدرء تباطؤ اقتصادي عالمي محتمل قد يضر بالطلب على النفط.

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