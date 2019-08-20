«جمارك دبي» تطلق برنامجاً تدريبياً لتعليم ضباط التفتيش عدة لغات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أطلقت جمارك دبي ممثلة في مركز التدريب الجمركي برنامجاً تدريبياً لتعليم اللغات مستهدفاً فئة ضباط التفتيش الجمركي بالدائرة، ويأتي البرنامج في إطار حرص الدائرة على تمكين الموظفين في التعامل مع مختلف جنسيات العملاء والمسافرين القادمين إلى الدولة، وبلغتهم الأم، الأمر الذي يساهم بشكل كبيرة في تعزيز التواصل مع الآخرين، وفهم ثقافة الناس، كما أن تعلم عدة لغات يساهم في توسيع آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو جزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة، وتسعى جمارك دبي من خلال برنامج اللغات إلى إضافة قيمة مضافة للسير الذاتية للموظفين.

ويهدف برنامج تعلم اللغات في جمارك دبي إلى نشر رسالة الإمارات للتسامح بين الشعوب وتعزيز التواصل الفعال مع متعاملي جمارك دبي وتعزيز نجاح الدائرة وتتويج إنجازاتها المتصاعدة للارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية، استعداداً لتحقيق نجاح منقطع النظير في استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020.

ويشمل البرنامج التدريبي تدريس ضباط التفتيش خمس لغات هي (الصينية، الفرنسية، الإسبانية، الروسية، بالإضافة إلى دورات مكثفة في اللغة الانجليزية) ويتم التركيز في هذا البرنامج على الجانبين النظري والعملي، شاملاً المحادثة والاستماع.

وقال محمد الغفاري مدير إدارة الموارد البشرية: تستهدف جمارك دبي من إطلاق وتنفيذ برنامج تعلم اللغات إلى بناء أساس صلب لمفردات ومهارات التواصل لضباط التفتيش الجمركي مع المسافرين القادمين إلى الدولة، وتعلم اللغات الرئيسية في العالم، كما أن تعدد اللغات يُعد مصدر قوة وفرصة للبشرية.

مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف تدريب 100 مفتش في جمارك دبي، إذ تبلغ مدة التدريب لكل لغة 3 أشهر، بحد أقصى 20 متدرباً للغة الواحدة في كل دفعة.

وقال خالد العلي مختص أول تدريب إنه سيتم تدريب ضباط التفتيش على 3 مستويات لكل لغة، وسيتم البدء باللغة الصينية لما تتميز به العلاقات الصينية الإماراتية من نجاحات وتطورات متواصلة عبر التاريخ، وستحقق الدائرة انطلاقة جديدة في تطوير العمل الجمركي من خلال سلسلة من التحسينات المستمرة التي تأتي ضمن الجهود التطويرية للدائرة لإضفاء أفضل المعايير والممارسات التدريبية للموظفين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.