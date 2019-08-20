واشنطن تمدد فترة السماح لـ «هواوي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يرغب في تنفيذ مشاريع مع شركة «هواوي»، حتى على الرغم من أن الإدارة قررت أمس الاثنين، تمديد فترة السماح الممنوحة للشركة لمدة 90 يوماً.

وأعلنت أمس، وزارة التجارة الأمريكية، تمديد فترة السماح لشركة «هواوي»، والتي تتيح للشركة الصينية شراء الإمدادات من الموردين الأمريكيين لمدة 90 يوماً. وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس، إنه سيتم تمديد الترخيص العام المؤقت لهواوي لمدة 90 يوماً، والتي كان مقرراً أن تنتهي صلاحيتها أمس، مشيراً إلى أنه ستتم إضافة 26 شركة تابعة لهواوي، ضمن الكيانات المدرجة على القائمة السوداء الاقتصادية.

وقررت الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي، حظر بعض الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة «هواوي»، وذلك قبل أن تخفف بعض تلك القيود وتسمح ل«جوجل» وغيرها من الشركات بالعمل مع «هواوي» لمدة 90 يوماً.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين أول أمس الأحد، إن اعتبارات ذات صلة بالأمن القومي الأمريكي هي السبب في عدم رغبته في التعامل مع الشركة الصينية. وتابع ترامب: «في الوقت الحالي يبدو الأمر أكثر احتمالاً لعدم إتمام أعمال مع هواوي.. ومع ذلك توجد أجزاء صغيرة من أعمال هواوي يمكن استثنائها من الحظر، ولكن ذلك سيكون معقداً للغاية».

وحذرت «هواوي» في الشهر الماضي، من أن إدراجها في القائمة السوداء الأمريكية سيؤثر في الإيرادات على المدى القصير.