الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة العربية الجمركية الموحدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك الإمارات في أعمال الاجتماع ال 23 للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات التي بدأت أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلي الإدارات الجمركية في الدول العربية.

ويمثل الدولة ماجد السويدي، رئيس قسم السياسات والإجراءات بالهيئة الاتحادية للجمارك. وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر، إن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام، عدداً من الموضوعات منها ما يتعلق بمركز المعلومات الجمركي العربي الموحد، وتبادل المعلومات الجمركية إلكترونياً بين الدول العربية، إضافة إلى بند مقدم من الأمانة العامة حول المشغل الاقتصادي المعتمد واستبيان حول المنافذ الجمركية المؤهلة تم توزيعه على الدول العربية، للتعرف إلى الإمكانيات المتاحة ومدى التطور التكنولوجي المتاح في كل المنافذ، حتى يمكن توحيد هذه الإجراءات في كل الدول العربية، إلى جانب مناقشة بند حول قياس مؤشرات الأداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية.

وأضاف أبو النصر في تصريح له على هامش الاجتماع، أن هذه اللجنة لها العديد من الإنجازات السابقة، منها دليل الإجراءات الجمركية، موضحاً أن أي اتحاد جمركي في العالم يتطلب أن تكون هناك إجراءات جمركية موحدة، حتى تكون المعاملة في المنافذ كافة بالطريقة والمنهجية نفسها، وتم التوافق بين الدول العربية على أن يكون مركز المعلومات الجمركي الخليجي هو المركز لكل الدول العربية في حال قيام الاتحاد الجمركي العربي الموحد.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الشهر المقبل. (وام)