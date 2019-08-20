شكرا لقرائتكم خبر عن «تكافل الإمارات» تناقش استقالة الرئيس التنفيذي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد مجلس إدارة «تكافل الإمارات» اجتماعه بالتمرير، 22 أغسطس/آب؛ لمراجعة النظام الأساسي للشركة، والنظر في دعوة العمومية للانعقاد؛ لرفع مقترح تعديل النظام الأساسي، ومناقشة استقالة فادي الهندي من منصب الرئيس التنفيذي.

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