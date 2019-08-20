شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الأول» الأكثر تداولاً بـ 43.3 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل
انخفض مؤشر سوق أبوظبي 0.23% إلى 5027.6 نقطة، بضغوط من تراجع «البنوك» 0.30% و«الاستثمار والخدمات المالية» 0.74% و«الاتصالات» 0.49%، وسط ارتفاع «العقار» 0.69%.
شهد السوق تداول 42.83 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 129.4 مليون درهم، من خلال 1567 صفقة؛ حيث ارتفعت فيها أسعار أسهم 6 شركات، وانخفضت أسعار أسهم 16 شركة.
وتصدر «أبوظبي الأول»، الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة بنحو 43.3 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 23.4 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» 19.5 مليون درهم، ثم «اتصالات» 16.4 مليون درهم، و«أبوظبي التجاري» 12.6 مليون درهم.
وسجل «العالمية القابضة»، أكبر نسبة ارتفاع سعري بنحو 13.12% إلى 2.5 درهم، ثم «بنك الفجيرة الوطني» 12.89% إلى 4.38 درهم، و«أسمنت الخليج» 7.14% إلى 0.75 درهم، و«الدار العقارية» 0.91% إلى 2.21 درهم، و«الشارقة الإسلامي» 0.83% إلى 1.21 درهم.
وشهد سهم «أركان لمواد البناء»، أكبر نسبة تراجع سعري بنحو 6.25% إلى 0.45 درهم، و«ميثاق للتأمين التكافلي» 2.86% إلى 0.68 درهم، و«أغذية» 2.78% إلى 3.5 درهم، و«رأس الخيمة العقارية» 2.42% إلى 0.44 درهم، و«سوداتل» 2.25% إلى 0.39 درهم.
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