شراكة لـ «فيزا» مع «كوكا كولا أرينا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة «فيزا» عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع صالة «كوكا كولا أرينا» الجديدة في دبي، من شأنها أن تستمر لعدة أعوام وتوفر لعملاء «فيزا» وحاملي بطاقاتها دخولاً حصرياً قبل بدء بيع التذاكر إلى الفعاليات عالمية المستوى، والتجارب غير المسبوقة المخصصة لهم، بما فيها تجارب لقاء الفنانين في الكواليس.

تأتي الشراكة انسجاماً مع الطموحات غير النقدية التي تتطلع إليها «كوكا كولا أرينا» وهدفها ترسيخ مكانتها كأكثر صالات المنطقة تقدماً من الناحية التقنية، بالاستفادة من خبرة «فيزا» الواسعة في مجال تكنولوجيا المدفوعات. وكانت «فيزا» قد استضافت مؤخراً، وفداً من «كوكا كولا أرينا» في مركز الابتكار الإقليمي التابع لها في دبي، بهدف استعراض أحدث تقنيات المدفوعات التي توفرها «فيزا» واستكشاف كيفية ابتكار حلول من شأنها الارتقاء بمعايير تجربة العملاء في الصالة.

وتقبل «كوكا كولا أرينا» المدفوعات اللاتلامسية بالكامل، حيث تضم 100 جهاز نقطة بيع تدعم المدفوعات اللاتلامسية في كافة منصات البيع، وتخطط أيضاً للتحول الكامل إلى المنصات غير النقدية مستقبلاً. وسيكون بمقدور الزوار اختبار العديد من التجارب الحسية الترويجية التي تحمل علامة «فيزا» بما فيها الصوت والرسوم المتحركة، والأضواء التفاعلية لدى الدفع باستخدام بطاقات «فيزا» في الصالة.

وبموقعها الحيوي في «سيتي ووك»، تستوعب الصالة 17 ألف متفرج، وتتميز بقدرتها على استضافة العروض الحية طوال أيام السنة بما فيها جولات الفنانين العالميين، والفعاليات المحلية والبطولات الرياضية، والألعاب الإلكترونية، والعروض الكوميدية والمسرحية والموسيقية، والمعارض، والمؤتمرات وحفلات العشاء.

وقال جاي نجاتا، الرئيس التنفيذي لصالة «كوكا كولا أرينا» من شركة «إيه إي جي أوغدن»: يسعدنا في كوكا كولا أرينا، أن نرحب بانضمام «فيزا» إلينا بصفتها الشريك الرسمي الأحدث للتأسيس والمدفوعات، ونتطلع قدماً للعمل سوياً عن كثب لاستعراض أفضل الفعاليات وتوفير التجارب عالمية المستوى لرعاتنا وعملائنا. ولا شك في أن شراكتنا مع «فيزا» ستشكل دعماً إضافياً لطموحنا بترسيخ مكانتنا كصالة ترفيهية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال مارشيلو باريكوردي، مدير عام «فيزا»: لطالما تميزت «فيزا» بالتزامها الراسخ تجاه بناء مستقبل غير نقدي، وتوفير أفضل التجارب لعملائها في مختلف أنحاء العالم. وتأتي شراكتنا مع كوكا كولا أرينا، تأكيداً لهذا الالتزام، فهي تتيح لنا أن نكون سباقين إلى توفير البنية التحتية اللازمة والتقنيات المبتكرة في مجال المدفوعات لتمكين حاملي بطاقاتنا من التمتع بمعاملات آمنة ومتكاملة.

ونتطلع قدماً إلى ابتكار الحلول الجديدة والمتميزة لصالح كوكا كولا أرينا، وترسيخ مكانة الإمارات وجهة استضافة أبرز الفعاليات العالمية.