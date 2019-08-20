ارتفاع عوائد السندات الحكومية العالمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت عوائد سندات الخزانة العالمية في مستهل تعاملات الأسبوع أمس الاثنين، بعد التراجع الحاد في الأسبوع الماضي، والذي تزامن مع مخاوف ركود الاقتصاد العالمي.

ويأتي تحول التعاملات بعيداً عن أصول الملاذ الآمن مع تراجع مخاوف المستثمرين تجاه النمو الاقتصادي العالمي، وتحول الانتباه بدلاً من ذلك إلى البنوك المركزية مع ترقب اجتماع جاكسون هول، وإعلان محضر اجتماع المركزي الأوروبي، وبنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الجاري.

وشهد الأسبوع الماضي انعكاس منحنى العائد على السندات الأمريكية ذات الاستحقاق على عامين و10 أعوام، لأول مرة منذ 2007، كما انعكس العائد على السندات البريطانية لأجل عامين و10 أعوام للمرة الأولى، منذ الأزمة المالية العالمية، وتزامن ذلك مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً عند أدنى مستوى على الإطلاق.

وجاءت التقلبات في أسواق السندات العالمية، مع مخاوف ركود الاقتصاد العالمي، عقب الإفصاح عن عدد من البيانات الاقتصادية السلبية، مثل بيانات النشاط الاقتصادي في الصين، وركود الاقتصاد في ألمانيا، وتباطئه في منطقة اليورو خلال الربع الثاني.

وارتفعت أمس، عوائد السندات الأمريكية الثلاثة لأجل 10 سنوات و30 عاماً، وعامين، كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 1.60%.

كما زاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين و30 عاماً، بمقدار ثلاث وخمس نقاط على الترتيب عند 1.517%، و2.084% على الترتيب، وارتفع العائد على سندات الخزانة البريطانية التي تحين فترة استحقاقها بعد 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 0.476%، فيما صعد العائد على سندات الخزانة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة واحدة عند -0.23%، كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط عند -0.651%.