انهيار العملة والأسواق يقربان الأرجنتين من أزمة إفلاس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسبب انهيار تاريخي لسوق الأسهم الأرجنتينية وفقد العملة «البيزو» لربع قيمتها تقريباً، نتيجة حدوث موجة بيعية ضربت الأسواق المالية هناك، في إثارة مخاوف أقرب للوقوع من أن تتجه ثاني أكبر دولة في أمريكا الجنوبية إلى أزمة جديدة من التعثر عن سداد الديون، ما يعني أنها ستعود لأزمة إفلاس جديدة.

وأصبحت الحياة أكثر قسوة بالنسبة لرئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري بعد أسبوع من هزيمته المفاجئة في الانتخابات التمهيدية، ما أدخل الأسواق في حالة من الهبوط، حيث ذكرت أمس وكالة أنباء بلومبرج أن الرئيس الأرجنتيني الذي يواجه مشاكل وجد نفسه أمام استقالة وزيره للاقتصاد وخفض مزدوج لتصنيف الديون السيادية للبلاد.

من ناحية أخرى، دعاه خصمه ألبرتو فرنانديز، المرشح المفضل الآن للفوز بالرئاسة في 27 تشرين الأول/‏ أكتوبر، إلى إعادة التفاوض على شروط الحصول على خط ائتمان ضخم بقيمة 56 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

ووفقاً لبلومبرج، قد يؤدي كم العناوين الرئيسية السلبية إلى إطلاق موجة جديدة من اضطراب السوق بعد فترة راحة قصيرة في نهاية الأسبوع الماضي، حيث ستكون السندات العالمية للأرجنتين أول المتأثرين، إذ ظلت أسواق العملة والأوراق المالية بالبلاد مغلقة يوم أمس الاثنين بمناسبة عطلة محلية.

وقال نادر النعيمي رئيس ديناميكية الأسواق في شركة «أيه إم بي كابيتال انفستورز» لبلومبرج في سيدني: إن «ذلك سيضخ المزيد من عدم اليقين».

وذكر أن ذلك «يضع علامة استفهام كبيرة على الجدارة الائتمانية للبلاد ومن المرجح أن يضغط بشكل أكبر على البيزو والسندات الأرجنتينية. نحن ننتظر».

ورغم أن البيزو الأرجنتيني، الذي يعتبره البعض بمثابة مؤشر لحالة الاقتصاد في البلاد، نجح في تسجيل مكاسب بنحو 4% يوم الجمعة الماضي لكنه شهد خسائر أسبوعية بنحو 17.6%.

وكانت عملة الأرجنتين قد تهاوت بنحو 35% في تعاملات الاثنين قبل أن تقلص خسائرها قليلاً في الأيام التالية وتتعافى بشكل ملحوظ بنهاية تعاملات الأسبوع.

لكن هذا التعافي لا ينفي حقيقة أن البيزو الأرجنتيني فقد نحو 32% من قيمته منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تعاملات 16 أغسطس/‏آب الجاري أمام الدولار الأمريكي.

كما فقد مؤشر الأسهم الرئيسي المقوم بالدولار في الأرجنتين 48% من قيمته في جلسة الاثنين فقط، مسجلاً بذلك ثاني أكبر انهيار يومي في أي بورصة حول العالم منذ عام 1950، وعلاوة على ذلك، زادت تكلفة التأمين على التعرض للديون السيادية بالأرجنتين بمقدار ثلاثة أمثال.

وبالنسبة لمبادلات مخاطر الائتمان لمدة 5 سنوات في الأرجنتين، فسجلت 2720 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي وهو مستوى أعلى بكثير من مستوى الإغلاق في الجمعة السابقة له والبالغ 1017 نقطة، وتوجد حالياً احتمالية بنسبة 50% بأن الأرجنتين سوف تتعثر في سداد ديونها السيادية مستحقة السداد في العام المقبل، وفقاً لمحللين في «بنك أوف أمريكا ميريل لينش».

(وكالات)