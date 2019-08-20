بعد الارتفاع التاريخي.. تراجع أسعار الذهب في الأسواق المصرية

كتب: ضياء السقا

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الثلاثاء 20 أغسطس، بقيمة 4 جنيهات.

وحققت أسعار المعدن النفيس في مصر، الخميس الماضي، قفزة تاريخية حيث سجل عيار 21، 700 جنيه، كأعلى سعر للمعدن النفيس في التاريخ.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الثلاثاء كالتالي:

Advertisements

عيار 18 بـ 594 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 693 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 792 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5544 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.