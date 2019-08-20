ارتفاع أسعار النفط بفضل آمال التحفيز والتجارة

جدة - عمرو شويل سنغافورة- الخليج 365:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بفضل التفاؤل إزاء تهدئة توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وآمال بأن الاقتصادات الكبرى ستتبني إجراءات تحفيز لدرء تباطؤ اقتصادي محتمل قد يضر بالطلب على النفط.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت ثمانية سنتات إلى 59.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش بعد مكاسب 1.88 بالمئة حققها أمس الاثنين.

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وزاد الخام الامريكي تسعة سنتات إلى 56.30 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 2.44 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستمدد مهلة تسمح لشركة هواوي تكنولوجيز بشراء مكونات من شركات أمريكية، في مؤشر على تهدئة بسيطة للنزاع الدائر بين أكبر اقتصاديين في العالم.

كما دعم أسعار الخام الاتجاه الصعودي للأسهم حول العالم مع تنامي التوقعات بأن اقتصادات عالمية ستتحرك للتصدي لتباطؤ النمو.

وفي الوقت ذاته، كشف استطلاع للرأي أجرته رويترز شمل سبعة محللين عن توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بواقع 1.9 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في 19 أغسطس آب. ويصدر معهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات في وقت لاحق اليوم.