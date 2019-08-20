الان تتابع التزام أوبك+ بتخفيضات إنتاج النفط يبلغ 159% في يوليو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موسكو- الخليج 365: ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن أوبك ومنتجين للنفط من خارج المنظمة نفذوا تخفيضات للإنتاج في يوليو تموز بمعدل يفوق المتوقع وفقا لاتفاق خفض الإمدادات. ونقلت تاس عن مصدر من اللجنة الفنية لأوبك+ أن نسبة الالتزام بالتخفيضات بلغت 159 بالمئة في يوليو تموز. وبلغت نسبة امتثال أوبك في يوليو تموز 156 بالمئة، بينما نفذ المنتجون من خارج المنظمة تخفيضات بنسبة 166 بالمئة.

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