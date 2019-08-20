شكرا لقرائتكم خبر عن برقان يرتفع بعد استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل صباحي – 20-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بنك برقان (BURG) في آخر جلساته ، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب بعد استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 0.61% بما يعادل 2.00 نقطة ، أمام استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 320.0 ، ليستهدف مستوى المقاومة 358.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 320.00 ومستوى المقاومة 342.00 .