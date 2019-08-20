شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 20-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بنك الكويت الدولي (KIB) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.37% بما يعادل 1.00 نقطة ، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة استناده لمستوى الدعم المحوري 271.00 ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، أمام استمرارا لضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا تشير توقعاتنا غلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 290.00 ، بشرط ثبات مستوى الدعم 271.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 266.00 ومستوى المقاومة 280.00 .