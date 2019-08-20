بيتك يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 20-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم بيت التمويل الكويتي (KFH) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بعد استناده لمستوى الدعم المحوري 762.00 ، ليحقق السهم أرباحا بلغت نسبتها 1.05% بما يعادل 8.00 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرارا لدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 800.00 ، طيلة ثبات الدعم 762.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 762.00 ومستوى المقاومة 800.00 .
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