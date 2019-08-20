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شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان يقلص من خسائره – تحليل صباحي – 20-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار (AAYAN) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 50.10 ، ليرتد منه ارتفاعاً ليقلص من خسائره ، ليغلق على انخفاض بلغت نسبته -0.19% بما يعادل -0.10 نقطة ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 51.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 56.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 48.60 ومستوى المقاومة 54.00 .
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