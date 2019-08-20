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شكرا لقرائتكم خبر عن اميانتيت يتصدر قائمة الأكثر ارتفاعاً – تحليل صباحي – 20-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شركة اميانتيت العربية السعودية (2160) للجلسة الثانية على التوالي ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 6.32% بما يعادل 0.40 نقطة ، ليتصدر السهم بهذا الارتفاع قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث الكمية وأيضاً أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية ، ولينجح باختراق مستوى المقاومة المهم 6.54 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 8.94 إلى 5.05) ، مدعوماً بالضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ومصحوباً بارتفاع تدريجي كبير في أحجام التداول .
لذلك وطيلة استقراره تداولات السهم القادمة أعلى مستوى 6.54 نتوقع له المزيد من الارتفاع ، ليستهدف مستوى المقاومة 7.45 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.40 ومستوى المقاومة 7.20 .
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