شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي - 20-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم مصرف الإنماء (1150) على ارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ويأتي هذا الارتفاع وسط سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.75% بما يعادل 0.18 ريال ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 23.54 ، طيلة ثبات المقاومة 25.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.54 ومستوى المقاومة 25.00 .