الراجحي يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 20-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مصرف الراجحي (1120) ارتفاعه في آخر جلساته ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.75% بما يعادل 0.50 ريال ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 70.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 65.30 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 66.00 ومستوى المقاومة 69.40 .

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