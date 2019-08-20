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شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يكافح لاختراق مقاومة عنيدة – تحليل صباحي – 20-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم زين السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابيا قد يساعده على الارتفاع بهدف اختراق مستوى المقاومة العنيد 14.20 ، فقد أجبر هذا المستوى السهم على التداولات الجانبية في نطاق ضيق من أجل تجميع القوى الإيجابية التي تلزمه لاختراقه ، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.71% بما يعادل -0.10 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير وبمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية .
وتظل توقعاتنا بترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه للمقاومة 14.04 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 15.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.50 ومستوى المقاومة 15.00 .
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