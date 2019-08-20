شكرا لقرائتكم خبر عن المصافي يستقر بمنطقة إيجابية – تحليل صباحي – 20-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم المصافي (2030) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة 39.96 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 49.60 إلى 34.00) ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 4.24% بما يعادل 1.65 ريال .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 39.96 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 41.80 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية استعداداً لمهاجمته .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 39.70 ومستوى المقاومة 41.80 .