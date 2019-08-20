أنعام يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – تحليل صباحي – 20-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أنعام القابضة (4061) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها إلى حد ما مقارنة بحركة السعر ، ليحقق السهم أرباحاً حذرة في آخر جلساته بلغت نسبتها 3.82% بما يعادل 0.34 ريال .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 9.50 ، ليستهدف مستوى الدعم 8.60 مرة أخرى استعداداً لكسره .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.60 ومستوى المقاومة 9.50 .
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