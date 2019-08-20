الذهب دون 1500 دولار .. هبط 1 % مع انتعاش الشهية للمخاطرة

المناطق - الرياض

انخفضت أسعار الذهب أكثر من 1 في المائة أمس، لتنزل عن المستوى النفسي المهم البالغ 1500 دولار للأوقية (الأونصة)، مع انحسار المخاوف من حدوث ركود، ما عزز إقبال المستثمرين على المخاطرة وقلل من جاذبية المعدن الأصفر بحسبانه ملاذا آمنا.

وبحسب “رويترز”، نزل الذهب في التعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 1496.90 دولار للأوقية بحلول الساعة 13:57 بتوقيت جرينتش، في حين هبط المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة 1 في المائة إلى 1507.70 دولار للأوقية.

وقال جيف كليرمان، مدير محافظ لدى “جرانيت شيرز”: “هناك بعض الانحسار للمخاوف من خطر حدوث ركود. ربما كان رد فعل السوق على أحداث الأسبوع الأخير مبالغا فيه، لذا كان هناك بعض التصحيح الإيجابي في أسواق الأسهم وضغوط نزولية على الذهب”.

لكنه أضاف أن “الأمور أساسا لم تتغير حقيقة في الوقت الراهن؛ فالعوامل الأساسية ما زالت تدعم الذهب، وهي سياسات التيسير التي تتبناها البنوك المركزية في العالم والمخاوف من تباطؤ النمو العالمي والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين”.