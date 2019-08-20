احصائيات تكشف عن تراجع صادرات النفط السعودي

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
تراجعت صادرات السعودية من النفط الخام بنسبة 3.2 بالمائة على أساس شهري، في يونيو الماضي، بحسب ما أظهرته أرقام المبادرة المشتركة للبيانات النفطية “جودي”.
وأظهرت بيانات جودي، منظمة دولية تأسست بقرار من منتجي النفط حول العالم، تراجع صادرات المملكة إلى 6.72 ملايين برميل يوميا، مقابل 6.94 ملايين برميل يوميا في مايو السابق له.
ويرى مراقبون أن صادرات المملكة من النفط قد تتراجع بنسب أكبر حال استمر عدوانها على اليمن، والذي سيقابل بتصعيد غير مسبوق من قبل الجيش واللجان الشعبية.
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