945 مليون دولار خسائر موانئ البحر الأحمر نتيجة العدوان والحصار على اليمن

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الخليج 365 – الحديدة
اكدت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية أن موانئها مدنية تجارية وممتثلة للمنظومة الدولية لأمن الموانئ، وقالت إن كافة السفن المرتادة اليها تحظى بأكبر قدر ممكن من التعاون والتسهيلات.
واوضحت المؤسسة أن الخسائر المالية منذ بدء الحصار والعدوان بلغت ما يزيد عن تسعمائة وخمسة واربعين مليون دولار.
واشارت الى أن العدوان مستمر في حصاره رغم اعتماد ميناء الحديدة من قبل الامم المتحدة ،كميناء اغاثي للشعب اليمني.
ودعت ادارة الموانئ، الامم المتحدة للقيام بمسؤولياتها ورفع الحصار والسماح بدخول السفن التجارية والاغاثية المحتجزة من قبل دول تحالف العدوان.
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