«هاريس باي الإمارات» تعزز وجودها في مصر

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وقعت مجموعة هاريس باي الهندسية (هاريس باي)، عقداً مع الشركة المساهمة المصرية «القناة للسكر»، وستقوم هاريس باي بتوريد خمس غلايات أنابيب دخان أفقية، متعددة الأنابيب وذات ثلاثة ممرات، بقدرة تحمل تصل إلى 40 طناً في الساعة، ومن المتوقع أن تكون هذه المنشأة واحدة من أكبر منشآت إنتاج سكر البنجر في العالم.

وتكمن عوائد المشروع على الاقتصاد المصري بشكل رئيس من خلال مساهمة المنشأة في سد النقص المحلي في إنتاج السكر بنسبة 75٪، إضافة إلى توفير إمدادات بقيمة 650 مليون دولار، وسيساعد المشروع على فتح الإمكانية لتصدير منتجات جانبية بقيمة 120 مليون دولار في السنة، وبالمثل؛ فإن مشاركة هاريس باي في هذا المشروع الضخم تعتمد على مكانة الإمارات التجارية ذات السمعة الطيبة من خلال المساهمة في رأس المال والقوة العاملة في البلاد.

وقال مارك برندرغاست، الرئيس التنفيذي لشركة هاريس باي: سعداء للمساهمة في مشروع شركة القناة للسكر المرموق، إذ تتوافق خدماتنا التي نقدمها مع فلسفة الشركة المتمثلة في ضمان أعلى معايير التصميم وجودة الخدمة، وتكمن قوتنا في القدرة التي لا مثيل لها على وضع حلول متكاملة تناسب متطلبات العميل بشكل محدد ودقيق، ونحرص على تطبيق ذلك لتلبية احتياجات هذا المشروع المهم.

وأوضح إسلام سالم، الرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر: لدينا ثقة تامة بمقدرة هاريس باي على بناء أنظمة غليان عالية الجودة، نظراً لتبني الشركة معايير فائقة الجودة في هذا المجال، ونعتبر المنظومة المتطورة التي سيتم تسليمها من قبل الشركة عنصراً مهماً في مشروع معامل تكرير السكر العملاقة والجديدة في محافظة المنيا، حيث ستضمن لنا الخبرة العريقة لشركة هاريس باي تطبيق أعلى معايير السلامة، وكفاءة إدارة الإنتاج بوقت مثالي، والجودة في دورة العمل.