أبوظبي تحقق بداية مبشرة لموسم السياحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق موسم السياحة الصيفية في إمارة أبوظبي بداية مبشرة هذا العام مع ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية الذي وصل إلى 758 ألف نزيل خلال شهري مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران الماضيين، وبنسبة زيادة بلغت 6,3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لتقرير أداء المنشآت الفندقية بالإمارة عن الربع الثاني من العام الجاري.

نجحت إمارة أبوظبي في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة على مدار العام، بما في ذلك فصل الصيف، بفضل ما توفره الإمارة من مرافق سياحية وترفيهية مغطاة، إلى جانب الفعاليات المتنوعة والعروض الجاذبة في مراكز التسوق والعديد من المرافق والمعالم السياحية، إضافة إلى العروض على أسعار الفنادق التي تسهم بشكل كبير في جذب الزوار لأبوظبي.

وتعتبر أجواء الأمن والأمان والاستقرار التي تنعم بها الإمارات من أبرز عوامل الجذب الرئيسة للسياح من مختلف دول العالم، حيث تحتل العاصمة أبوظبي المرتبة الأولى عالمياً كأكثر المدن أمنا في العالم.

ومما لا شك فيه أن تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي ينص على إعفاء مرافقي الأجانب القادمين للدولة للسياحة ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، من رسوم تأشيرة الدخول في الفترة من 15 يوليو إلى 15 سبتمبر من كل عام، سيشكل خلال موسم الصيف الحالي عاملاً هاماً في زيادة تدفق السياح إلى الإمارة، لاسيما من العائلات التي سيكون أمامها فرصة ثمينة للاستفادة من خصومات الصيف المذهلة في مراكز التسوق ضمن «موسم عروض صيف أبوظبي»، إلى جانب مبادرة «أذواق العاصمة» التي توفر الصفقات الرائعة في المطاعم.

جزيرة السعديات

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تعد أبوظبي وجهة سياحية مثالية لقضاء أفضل عطلة صيفية برفقة الأطفال، حيث تحتضن العديد من الوجهات الترفيهية العائلية المميزة، منها جزيرة السعديات التي تعد من أهم المشاريع السياحية في الدولة وتستقطب عدداً كبيراً من الزوار بشكل سنوي من أنحاء العالم كافة، نظراً لتمتعها بأنشطة ذات طابع سياحي، إضافة إلى الفنادق الفخمة التي تميزها عن غيرها من المناطق في الإمارة، وشاطئ السعديات الخلاب.

وتحتوي الجزيرة على مجموعة كبيرة من المتاحف التي تمثل أهم تجمع ثقافي في دولة الإمارات، ومن هذه المتاحف متحف زايد الوطني، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومتحف جوجنهايم أبوظبي، وجميعها تلقى رواجاً واسعاً من المهتمين بالتعرف إلى تاريخ وثقافة دولة الإمارات.

ويمثل قصر الحصن أحد أبرز الوجهات السياحية في العاصمة أبوظبي الذي يلخص مرحلة تاريخية هامة لها منذ القرن الثامن عشر، فيما يستقطب جامع الشيخ زايد الكبير ملايين الزوار سنوياً.

370 محلاً تجارياً في ياس مول

ومن الأماكن الترفيهية والسياحية الأخرى في العاصمة أبوظبي، يجد السائح مركز تسوق «ياس مول» الذي يقع فوق جزيرة ياس، ويضم ما يزيد على 370 محلاً تجارياً، ويأخذ الجانب الترفيهي منه قسماً كبيراً، حيث يحتوي على مناطق ألعاب مخصصة للأطفال من مختلف الأعمار، كما يرتبط المول بشكل مباشر بعالم فيراري الشهير، الذي يعد من أهم أماكن السياحة في العاصمة، وهو المنتزه الأول من نوعه في العالم المستوحاة فكرة تصميمه من سباقات الفيراري العالمية الشهيرة.

وعدا عن كونها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط التي تحوز تقييم الاستدامة لاتباعها أسلوب المباني الخضراء، تضم المدينة المائية «ياس ووترورلد» 43 لعبة ومنزلقة، بينها 5 مرافق غرائبية تعتبر الأولى من نوعها، وتحظى بجائزة الريادة، وبتصنيف «أفضل حديقة ألعاب مائية» في العالم.(وام)