الأسهم تتحرك أفقياً في انتظار قوى الدفع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود

دخلت المؤشرات العامة للأسهم ضمن تحرك أفقي مائل نحو المنطقة الحمراء، بعد أن تخلت عن مكاسبها الصباحية، في ظل السيولة «اليومية» الضعيفة التي أفقدت الأسواق القدرة على الدفع بالمؤشر صعوداً أو هبوطاً، والتي تتزامن مع غياب المحفزات التي تعطي الأسهم الزخم اللازم.

لا تزل السيولة الكلية في سوقي دبي وأبوظبي تسجل مستويات متدنية، عند استثناء الصفقة الكبرى المباشرة الخاصة ب «شعاع» في سوق دبي، حيث بلغ إجمالي السيولة اليومية 240 مليون درهم، منها 110.4 مليون درهم في دبي، و129.4 مليون درهم في أبوظبي، كما بلغت الكميات المتداولة نحو 183.6 مليون سهم، منها 140.3 مليون سهم في دبي، و 42.8 مليون سهم في أبوظبي، ومع احتساب الصفقة الكبرى، تصل السيولة إلى 1.63 مليار درهم في السوقين، بتداول 1.65 مليار سهم.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي هامشياً بنسبة 0.22%، فاقداً 6.3 نقطة، ليغلق عند مستوى 2790.7 نقطة، متأثراً بضغوط من قطاعي العقار والسلع، ليواصل المؤشر العام للسوق، تحركاته العرضية التي يمر بها منذ أكثر من 3 جلسات.

وتراجع مؤشر القطاع لأسهم العقار 1.01%، متأثراً بتراجع الأسهم القيادية في القطاع وعلى رأسها «إعمار العقارية» الذي انخفض 0.77% إلى 5.13 درهم، بتداول 16.65 مليون درهم، ثم «داماك العقارية» 1.59% إلى 0.929 درهم، و«إعمار للتطوير» الذي انخفض 1.87% إلى 4.2 درهم، و«إعمار مولز» 2.11% إلى 1.86 درهم، فيما ارتفع «ديار» 0.61% إلى 0.328 درهم، واستقر «الاتحاد العقارية» دون تغيير، لكن بسيولة كبيرة 18.8 مليون درهم.

وارتفع مؤشر الاستثمار 0.59%، مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.33% إلى 0.91 درهم، و«دبي للاستثمار» 0.76% إلى 1.33 درهم، وذلك على الرغم من تراجع «شعاع كابيتال» 0.21% إلى 0.968 درهم، بعدما شهد سيولة ضعيفة لم تصل إلى 300 ألف درهم، لكن السهم شهد صفقة مباشرة كبرى بنحو 1.39 مليار درهم، جراء نقل ملكية.

وغلب اللون الأحمر على قطاع البنوك وخاصة أسهم شركات الإدراج المزدوج، لكن وسط استقرار «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» و«جي إف إتش» دون تغيير، بتداول 20.06 مليون درهم، و3.2 مليون درهم، و1.3 مليون درهم، على التوالي، كما تراجع «مصرف عجمان» 1.96% و«أملاك» 0.30%.

وفي الخدمات، ارتفع «تبريد» 1.16% إلى 1.74 درهم، فيما استقر «أمانات» دون تغيير. وفي «السلع» تراجع «دي إكس بي إنترتينمنتس» 2.13% إلى 0.23 درهم.

وكان قطاع النقل، أكبر الرابحين في المؤشر، بعدما صعد 1.34%، مدعوماً بارتفاع «العربية للطيران» 0.84% إلى 1.2 درهم، و«أرامكس» 1.94% إلى 4.21 درهم.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.23%، فاقداً 11.5 نقطة ليغلق عند مستوى 5027.6 نقطة، بضغوط من تراجع «البنوك» 0.30% و«الاستثمار والخدمات المالية» 0.74% و«الاتصالات» 0.49% و«الصناعة» 1.09%، وسط ارتفاع «العقار» 0.69%.

وعاد النشاط لسهم «أبوظبي الأول»، الأكثر تداولاً بنحو 43.3 مليون درهم، لكنه تراجع بنسبة 0.40% إلى 14.94 درهم، الأمر الذي دفع بمؤشر السوق للتراجع، كما طال التراجع أيضاً سهم «أبوظبي التجاري» 0.84% إلى 8.22 درهم، بتداول 12.6 مليون درهم، و«أبوظبي الإسلامي» الذي انخفض 0.40% إلى 4.95 درهم، فيما قفز «بنك الفجيرة الوطني» 12.89% إلى 4.38 درهم وارتفع «الشارقة الإسلامي» 0.83% إلى 1.21 درهم.

وسجل «العالمية القابضة»، أكبر نسبة ارتفاع سعري بنحو 13.12% إلى 2.5 درهم، بعدما شهد 23.4 مليون درهم خلال الجلسة، وذلك بعد أن شهد السهم في الجلسات الماضية، سيولة غير طبيعية، قادته لتسجيل ارتفاعات جيدة.

وفي قطاع العقار، عاد سهم «الدار العقارية» للارتفاع مرة أخرى، حيث ارتفع السهم 0.91% إلى 2.21 درهم، بتداول 19.5 مليون درهم، لكن تراجع «رأس الخيمة العقارية» 2.42% إلى 0.44 درهم. وفي قطاع الاستثمار، انخفض «الواحة كابيتال» 0.94% إلى 0.95 درهم، وتراجع «إشراق للاستثمار» 0.49% إلى 0.41 درهم. وتراجع سهم «مجموعة اتصالات» 0.49% إلى 16.12 درهم، بتداول 16.37 مليون درهم.

وتباينت إغلاقات أسهم قطاع الطاقة، مع ارتفاع سهم «أدنوك للتوزيع» 0.37% إلى 2.69 درهم، فيما تراجع سهم «طاقة» 0.40% إلى 0.74 درهم، واستقرار «دانة غاز».

وسجل المستثمرون الأجانب غير العرب محصلة بيعية بنحو 14.6 مليون درهم في السوقين، موزعة بواقع 4.2 مليون درهم في دبي، و 10.4 مليون درهم في أبوظبي، حيث بلغ إجمالي مشترياتهم في السوقين نحو 87.9 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 102.5 مليون درهم. كما سجل الخليجيون محصلة بيعية بقيمة 13.03 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 14.3 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 27.3 مليون درهم.

و في المقابل، سجل المواطنون محصلة شرائية بنحو 26.4 مليون درهم (13.5 مليون في دبي، و 12.9 مليون في أبوظبي)، نتيجة لمشتريات بقيمة 1.52 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 1.5 مليار درهم.

وتباينت توجهات الاستثمار المؤسسي في السوقين، بعدما سجلت المؤسسات محصلة بيعية في دبي ب 128.2 مليون درهم، ومحصلة شرائية في أبوظبي ب 19 مليون درهم.

وبلغ إجمالي مشتريات المؤسسات في السوقين نحو 1.44 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 1.55 مليار درهم.