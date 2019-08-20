مخاوف نمو الطلب تكبح مكاسب النفط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط الخام أمس الاثنين، بعد الهجوم الذي شنّه الإرهابي الذي استهدف منشأة نفط سعودية في مطلع الأسبوع بينما يبحث المتعاملون عن أي مؤشرات على إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل تقرير متشائم لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أثار مخاوف بشأن نمو الطلب على النفط. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 1.3%، إلى 59.43 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.7 إلى 55.82 دولار للبرميل، قبل أن تعزز مكاسبها لتصعد ما يزيد على دولار واحد إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 55.92 دولار.

وتسبب هجوم إرهابي بطائرات مسيّرة على حقل نفط في شرقي السعودية يوم السبت في حريق بمحطة غاز، مما يؤجج توترات الشرق الأوسط، لكن شركة أرامكو السعودية التي تديرها الدولة قالت إن إنتاج النفط لم يتأثر.

وقال جيوفاني ستاونوفو محلل النفط لدى يو.بي.إس: «يبدو أن سوق النفط تضع في الحسبان مجدداً علاوة للمخاطر الجيوسياسية بعد هجمات الطائرات المسيّرة على السعودية في مطلع الأسبوع، لكن العلاوة ربما لا تستمر إذا لم ينتج عنها أي تعطل في الإمدادات».

ويبدو أن التوترات المرتبطة بإيران تنحسر مع إفراج حكومة جبل طارق عن ناقلة إيرانية احتجزتها في يوليو/ تموز، وإن كانت إيران حذرت الولايات المتحدة من أي محاولة جديدة لاحتجاز الناقلة. كما كبحت المخاوف بشأن حدوث ركود أيضاً مكاسب أسعار الخام، وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 بمقدار 40 ألف برميل يومياً إلى 1.10 مليون برميل يومياً وأشارت إلى أن السوق ستسجل فائضاً طفيفاً في 2020، ومن النادر أن تصدر أوبك نظرة تشاؤمية لآفاق السوق. (رويترز)