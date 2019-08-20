حاضنة الأعمال in5 تطلق هاكثون «تحدي بلوك تشين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت in5، حاضنة الشركات الناشئة التي أسستها مجموعة تيكوم، عن إطلاق هاكثون «تحدي بلوك تشين» الذي يستمر لمدة 27 ساعة، حيث دعا المركز العاملين في قطاع التكنولوجيا، للمشاركة والمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة لتحديات واقعية تعيشها مختلف الشركات الناشئة باستخدام تقنية بلوك تشين، حيث يشارك المتسابقون ضمن فرق، يطلب منها بناء وتقديم نماذج أولية جاهزة للتشغيل.

ويأتي تنظيم الهاكثون تماشياً مع استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية (بلوك تشين)، الرامية إلى تحويل 50% من المعاملات الحكومية بحلول العام 2020، حيث تسعى المسابقة إلى استكشاف وصقل مهارات المواهب المحلية ودعمها للخروج بحلول مبتكرة، إضافة إلى المساهمة في سد الفجوة بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية.