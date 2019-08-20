«تنظيم الاتصالات» تختبر 32 موقعاً وتطبيقاً حكومياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

أكدت «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات» خضوع 32 موقعاً وتطبيقاً ذكياً حكومياً خلال الفترة الماضية لاختبار الاستخدام من خلال مختبر تجربة المستخدم، التابع لها للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات ومواءمتها لسلوك المستخدمين.

قالت «الهيئة» ل«الخليج» عن وجود حد أقصى للتطبيقات التي تطورها جهة حكومية واحدة وكذلك الأمر للشركات: لا يوجد حد أدنى أو حد أقصى لعدد التطبيقات التي من الممكن نشرها على متجر التطبيقات الرسمي، بشرط أن تكون جميع هذه التطبيقات المنشورة مطابقة للضوابط الموضوعة من قبل متاجر التطبيقات الرسمية. وعن الضوابط المتبعة للحصول على ترخيص إطلاق تطبيق حكومي أو لشركة خاصة أوضحت «الهيئة»: يتم تسجيل التطبيقات الذكية الحكومية وغير الحكومية بشكل عام عن طريق متاجر التطبيقات الرسمية بشكل مباشر مثل متجر تطبيقات Apple Store ومتجر تطبيقات Google Play، ويتم تطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة بكل متجر على التطبيق الذكي قبل أن يتم قبوله وإطلاقه.

وأضافت، تخضع جميع التطبيقات التي يتم تسجيلها في متجر التطبيقات الذكية الرسمي إلى تدقيق عن طريق المتاجر الرسمية للتأكد من ملاءمة التطبيق قبل أن يتم نشره في المتجر.

وحول وجود تقديرات محلية لقيمة سوق التطبيقات أو حجم الإنفاق على شراء التطبيقات الذكية في الإمارات أشارت «الهيئة» إلى أنه لا توجد تقديرات عن التطبيقات تحديداً.

ونصحت «الهيئة» مستخدمي التطبيقات الذكية للحيلولة دون قرصنة الهواتف أو البيانات الشخصية «بضرورة التأكد من مصدر التطبيق» الذي يتم تثبيته وبأن لا يتم تثبيت أي تطبيق إلا عن طريق المتجر الرسمي للتطبيقات.

أضافت «الهيئة»، قبل أن يتم تثبيت أي تطبيق يجب على المستخدم مراجعة التصاريح التي يقوم التطبيق بطلبها ومراجعه إذا كان التطبيق بالفعل في حاجة لها، كما ينصح بالتأكد من الفئة العمرية للتطبيق الذي يقوم المستخدم بتثبيته والتأكد من ملاءمته للفئة العمرية.