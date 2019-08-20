شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة الرئيس التنفيذي لـ «عمان والإمارات للاستثمار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة عُمان والإمارات للاستثمار القابضة عن استقالة الرئيس التنفيذي عوض بن محمد بن فرج، لأسباب شخصية؛ حيث وافق المجلس على استقالته اعتباراً من 19 أغسطس/آب، وكلف رافي كوزاجيان مدير المشاريع، بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذي إلى حين تعيين رئيس جديد.

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