«دبي الإسلامي» الأنشط بـ 20 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

انخفض سوق دبي المالي 0.22% إلى 2790.7 نقطة، بتداولات ب 110,4 مليون درهم بتنفيذ 1867 صفقة توزعت على 140,3 مليون سهم.

شهد السوق صفقة مباشرة ب 1,39 مليار درهم وتوزعت على 1,47 مليار سهم، وقد بلغت قيمة إجمالي تداولات السوق، عند احتساب الصفقة، 1,5 مليار درهم، بتداول 1,61 مليار سهم.

وفيما يتعلق بالشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، حقق «دبي الإسلامي» تداولات بقيمة 20 مليون درهم، ثم «الاتحاد العقارية» 18,8 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 16,6 مليون درهم، ثم «إعمار مولز» 14,2 مليون درهم، ثم «العربية للطيران» 7 ملايين درهم.

ومن أكثر الشركات ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها: «آن ديجيتال سيرفيسس» بإغلاق 0.232 درهم بنسبة 2.65%، ثم «اكتتاب» بإغلاق 0.201 درهم بنسبة 2.03%، ثم «أرامكس» بإغلاق 4.21 درهم بنسبة 1.94%، ثم «تبريد» بإغلاق 1.74 درهم بنسبة 1.16%، ثم «العربية للطيران» بإغلاق 1.20 درهم بنسبة 0.84%ُ.

بينما كانت أكثر الشركات انخفاضاً في أسعارها «الاستشارات المالية الدولية» بإغلاق 0.63 درهم بنسبة تغير بلغت 10%، ثم «الإثمار» بإغلاق 0.244 درهم بنسبة 6.15%، ثم «السلام السودان» بإغلاق 1.07 درهم بنسبة 6.14%، ثم «المصرف الخليجي التجاري» بإغلاق 0.505 درهم بنسبة 4.89%، ثم «دي إكس بي» بإغلاق 0.230 درهم بنسبة 2.13%.